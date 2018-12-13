В Гусь-Хрустальном разбили мемориальную доску Солженицыну через сутки после установки. Театр Наций повторит спектакль для сбора средств

Открытие мемориальной доски и последствие атаки вандалов. Фото: паблик «ВГУСЕ.РУ»

11 декабря, в день 100-летия Александра Солженицына, в городе Гусь-Хрустальном разбили мемориальную доску писателю. Она не провисела и суток. Строгая пластина «льда» из закаленного стекла с портретом писателя и черным бисером его почерка восстановлению не подлежит.

Но появится новая доска. На том же здании музея легендарных Мальцовских стекольных заводов, где в конце 1950-х не раз бывал недавний ссыльный, учитель математики из поселка Торфопродукт Александр Солженицын.

Мемориальную доску из более прочного материала установят на народные деньги — полученные от сбора с повторного юбилейного вечера «Ваш А.Солженицын», который прошел в МХТ им. А.П.Чехова 11 декабря 2018 года.

И хорошо, что его повторят! А могли бы и в репертуаре оставить: «Юбилейная композиция» режиссера Марины Брусникиной с участием Евгения Миронова, Авангарда Леонтьева, Николая Чиндяйкина и молодых артистов театра оказалась полноценным, сдержанным и достойным камерным спектаклем.

В разреженном пространстве сценографии Александра Боровского — черные ватники ЗК, черные свитера потомков, белая рубашка молодого Солженицына-Миронова и желтый свет железных ламп, равно пригодных — по бедности нашей — для «укрывища» 1960-х, где пишется «Архипелаг ГУЛАГ», и для камер Лубянки. Точно и умно отобранный режиссером (при участии Архива А. И. Солженицына и Галины Тюриной) текст писем, свидетельств современников, фрагментов прозы, глуховатый хор лермонтовского романса в бараке… «И прошлого тени глядят с высоты, твердя нам о жертвах напрасных…» — вечный аккомпанемент российского ХХ века, неожиданно точно легший на историю создания «Архипелага ГУЛАГ».

О времени и месте повторения вечера «Ваш А. Солженицын» МХТ и Театр Наций сообщат дополнительно. Новая мемориальная доска в Гусь-Хрустальном, несомненно, будет. А мы, похоже, все продолжаем делиться на потомков «Тех, кто сидел» и «Тех, кто сажал». 100-летие писателя напомнило об этом.

Евгений Миронов народный артист России, худрук Театра Наций

— Фигура Александра Исаевича, как и вся тема массовых репрессий, до сих пор вызывает жаркие споры в обществе. Всех неравнодушных мы рады видеть в Музее истории ГУЛАГа, где на днях была открыта постоянная экспозиция с участием артистов Театра Наций, излагающая историю системы лагерей масштабно и подробно. Для желающих принять участие в обсуждении темы в музее проходят дискуссии и лекции.

Но любой вандализм, исключающий возможность конструктивного диалога, должен быть наказан. Я надеюсь, что виновные в порче мемориальной доски будут привлечены к ответственности, а новая доска, установленная на народные средства, просуществует многие годы.