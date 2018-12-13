Путин перенес столицу Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток

Столицу Дальневосточного федерального округа (ДФО) перенесли из Хабаровска во Владивосток. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

В документе уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания. В связи с этим руководителю администрации президента поручили провести «организационно-штатные мероприятия».

Ранее сообщалось, что глава государства уже поставил подпись на письме врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко, в котором шла речь о новой столице ДФО. Это означало, что Путин одобрил идею.

Отметим, с предложением изменить столицу округа выступил Кожемяко спустя несколько дней после своего назначения: «Для нас это статус. Это какие-то деньги и внимание». По его мнению, это решение будет правильным, потому что во Владивостоке проходит Восточный экономический форум.

Против этой идеи высказался новый губернатор Хабаровского края, представитель ЛДПР Сергей Фургал, а магаданский мэр Юрий Гришан заявил, что он предложит перенести столицу ДФО в Магадан. По его мнению, в Хабаровске и Владивостоке «и так все неплохо», и теперь можно перейти к другому городу Дальнего Востока, который нуждается в преференциях и в котором есть международный аэропорт.