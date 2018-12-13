Навальному пригрозили арестом за отказ удалять расследование «Он вам не Димон»

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил на своем сайте, что его вызвали к судебному приставу для составления протокола об административном нарушении.

Политик предполагает, что ему может грозить административный арест на срок до десяти суток по статье «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера». По словам Навального, речь может идти об исках бизнесмена Алишера Усманова и фонда «Соцгоспроект», по которым суд постановил удалить расследование «Он вам не Димон». В нем утверждалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев участвует в коррупционных схемах, а также пользуется частными домами и яхтами, которые, предположительно, оформлены на структуры и лица, близкие к главе правительства.

Также, по мнению Навального, вызов к судебным приставам может касаться исполнения решения суда по иску бизнесмена Сергея Михайлова. По нему суд постановил удалить публикацию, в которой утверждается, что президент России Владимир Путин подарил бизнесмену часы.

Как отмечает политик, он может стать первым арестованным по этой статье КоАП после того, как в октябре этого года в нее внесли поправки, позволяющие лишать свободы за неисполнение решения об удалении или опровержении информации.

Напомним, 15 октября Навальный вышел из спецприемника, где он отбывал административный арест в течение 50 суток: оппозиционера арестовали на 30 суток за несанкционированную акцию «Забастовка избирателей», а в день выхода из спецприемника вновь задержали и приговорили к 20 суткам административного ареста.