Жители Челябинска пришли в мэрию с жалобами на смог. Телеведущие «России 1» заявили, что народного схода не было

Около ста жителей Челябинска пришли 12 декабря в местную мэрию с жалобами на плохую экологическую ситуацию в городе. Текстовую онлайн-трансляцию вел портал 74.ru.

Среди тех, кто собрался у входа в здание, были представители движений «Челябинск, дыши» и «Стоп ГОК». Спустя меньше часа их начали пускать внутрь.

«Люди сильно на эмоциях, кричат, возмущаются, что не пускают в кабинет [врио главы города Владимира] Елистратова. Половина ушла на пятый этаж, половина остается ждать, когда откроют двери», — сообщало издание.

Челябинцы принесли на встречу с чиновником список требований. Первым пунктом в нем значилось введение в городе режима чрезвычайной ситуации из-за густого смога.

В тот же день на государственном телеканале «Россия 1» вышла программа «60 минут», во время которой один из участников ток-шоу — лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев — рассказал о «штурме» челябинской мэрии и недовольстве жителей экологической ситуацией.

Ведущие программы заявили, что никакого народного схода не было. Евгений Попов посоветовал Исаеву «прекратить хайп и продвижение», а соведущая Ольга Скабеева назвала гостя программы «врушкой крикливой», а его слова — «ахинеей».

В качестве подтверждения своей позиции телеведущие показали трансляцию пустой площади Революции, рядом с которой располагается здание мэрии. «На этом виде администрация находится на заднем плане, а вход в нее закрывают ели», — отмечал 74.ru.