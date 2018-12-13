Кириенко рассказал о проверке информации о пытках фигурантов дела «Нового величия»

Проверка информации о том, что фигуранты дела «Нового величия» подверглись пыткам, уже началась, заявил Интерфаксу первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

«Поручение президент дал. Все поручения президента исполняются немедленно, поэтому как только дано поручение, запрос документов по всем поручениям проводился прямо во вторник», — рассказал Кириенко.

Президенту Владимиру Путину об обстоятельствах дела «Нового величия» рассказал член Совета по правам человека (СПЧ) Николай Сванидзе. «Это плохие дела, там пытки, провокации и уже очень тяжелые последствия для здоровья двух молоденьких девочек, одна из которых несовершеннолетняя», — сказал Сванидзе.

«Меня, честно говоря, забеспокоило, что вы сказали по поводу того, что совершаются правонарушения против несовершеннолетних. С этим, безусловно, надо поразбираться», — отреагировал глава государства.

Напомним, в деле «Нового величия» десять фигурантов, которые обвиняются в организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК). Согласно материалам дела, человек под ником «Руслан Д.» предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, написал политическую программу и арендовал помещение для проведения «учредительных собраний». Позже стало понятно, что он был осведомителем или даже штатным сотрудником спецслужб.

После была создана петиция на платформе Change.org с требованием закрыть дело «Нового величия», которая собрала уже более 200 тысяч подписей. Среди подписавшихся — телеведущий Владимир Познер, музыкант Андрей Макаревич, политик Геннадий Гудков, правозащитник Светлана Ганнушкина, руководитель фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский и другие.

28 октября в нескольких городах России, в том числе в Москве и Петербурге, прошли акции в поддержку фигурантов дела «Нового величия» и «Сети». За пост в фейсбуке с призывом выйти на акцию на главу движения «За права человека» Льва Пономарева составили протокол о повторном нарушении правил проведения митинга. В итоге 5 декабря суд отправил 77-летнего правозащитника под арест на 25 суток.

О пытках одного из фигурантов «Нового величия» рассказывал член общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев. Он даже подал в Следственный комитет заявление о применении силы сотрудниками силовых структур к фигуранту дела Руслану Костыленкову, который рассказал, как что силовики избили его при задержании и надели на голову пакет.