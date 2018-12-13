Генсек НАТО призвал Россию освободить арестованных после конфликта в Керченском проливе украинских моряков

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг призвал Россию освободить украинских моряков, арестованных после конфликта в Керченском проливе.

«Мы остаемся обеспокоенными обострением напряженности в Азовском море и вокруг него. Не может быть оправдания для применения Россией военной силы против украинских судов и моряков.

Россия должна немедленно освободить моряков и суда, захваченные ею, и создать возможность для свободы судоходства, в том числе, свободного доступа в украинские порты в Азовском море»,

— приводит его слова УНИАН.

Столтенберг напомнил, что строительство моста через Керченским пролив является «еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины».

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25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь. Весь экипаж был арестован, сейчас украинские моряки находятся в следственном изоляторе.

По версии России, корабли незаконно пересекли границу, поскольку Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев утверждает, что отправлял запросы, однако не получил на них ответа.

После инцидента украинские власти запретили на 30 суток въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет, а в некоторых регионах ввели военное положение. Позднее президент Украины Петр Порошенко заявил о начале войны с Россией. В Кремле его слова расценили как часть избирательной кампании.