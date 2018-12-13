В Энгельсе арестовали полицейских за превышение должностных полномочий. Они подкинули мужчине наркотики и избили его

Энгельсский районный суд Саратовской области на два месяца арестовал трех полицейских из отдела по контролю за оборотом наркотиков за то, что они избили мужчину и подбросили ему наркотики. Об этом сообщает РИА Новости.

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД «Энгельсское», его заместитель Владислав Казимиров и оперуполномоченный Сергей Капур обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств (пукнты «а», «б» части 3 статьи 286 УК). Им грозит до 10 лет заключения.

По версии следствия, 31 октября полицейские остановили на улице 25-летнего местного жителя и его 24-летнего приятеля. В мобильном телефоне одного из них полицейские обнаружили адрес «закладки» с накротическим веществом.

Когда владелец телефона попросил их вернуть телефон, они повалили его на землю, избили руками и ногами, после чего доставили в отдел полиции, его товарищ успел убежать.

Сотрудники полиции забрали «закладку» по координатам, обнаруженным в телефоне, вернулись в отдел и положили наркотик в одежду молодого человека. Далее наркотик в присутствии понятых был изъят у мужчины, в отношении него завели уголовное дело.