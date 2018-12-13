Вселенский патриарх вручит томос новому главе украинской поместной церкви 6 января

Вселенский патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии будущему предстоятелю украинской поместной православной церкви 6 января. Об этом сообщает «Громадское» со ссылкой на представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), архиепископа Евстратия (Зоря).

По его словам, в этот день в Константинополе «должна быть совершена божественная литургия, сослужения Вселенского патриарха и предстоятеля (поместной церкви), и после этого ему будет вручен Томос».

Нового предстоятеля украинской православной церкви объявят 15 декабря в Киеве во время Объединительного собора. Пресс-секретарь УПЦ КП заявил, что у них есть единственное предложение по кандидатуре.

Ранее украинский новостной ресурс «Вести» и издание «Апостроф» со ссылкой на подготовленный Константинополем проект устава новой церкви сообщили, что руководить независимой украинской церковью будет митрополит Киевский, а не патриарх.

В ноябре Констатинопольский патриархат лишил юридической силы указ от 1686 года о передаче Москве Киевской митрополии и снял анафему с глав двух неканонических церквей в Киеве. После этого поместные украинские православные церкви начали переговоры о представлении им томоса об автокефалии (независимости).