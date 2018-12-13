Россиянка Мария Бутина признала вину в сговоре с целью нанести вред США

Россиянка Мария Бутина, арестованная в Вашингтоне за незаконную работу иностранным агентом, признала свою вину по одному из пунктов обвинения — в сговоре с целью нанести вред США, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Бутина утвердительно ответила на вопрос судьи о том, вступала ли она с 2015 по 2018 год в сговор с лицами на территории США с целью нанести ущерб интересам государства.

Россиянка согласилась заключить сделку со следствием и отказалась от судебного процесса. Ей грозит до пяти лет тюрьмы, либо штраф до 250 тысяч долларов.

Ранее о том, что Бутина признает свою вину, сообщали СМИ, однако детали возможной сделки не раскрывались. Отмечалось, что из судебных документов убрали обвинения в шпионаже.

Сегодняшнюю новость предварило выступление президента России Владимира Путина во время встречи с новым составом СПЧ 11 декабря. Путин объявил, что в курсе обвинений Марии Бутиной американским правосудием, следит за процессом и считает, что такой срок для россиянки ни чем не обоснован.

«Эта вот девушка несчастная сидит, наша Бутина, ей грозит 15 лет лишения свободы, за что? Я когда услышал, что вокруг нее что-то происходит, у нас публичное мероприятие, да мне и скрывать нечего, для начала я опросил всех руководителей наших спецслужб, кто такая? Никто о ней вообще ничего не знает», — заявил правозащитникам Путин.

30 ноября, днем позже выхода новости о якобы готовности Бутиной признать вину, в отставку с поста сенатора отправился Александр Торшин (в прошлом — бывший зампред ЦБ), который фигурирует в деле Марии Бутиной как ее «куратор», который помогал ей с контактами, вел с ней переписку и давал советы (по версии адвокатов, Торшина с Бутиной связывали обычные дружеские отношения).

Напомним, 30-летнюю Марию Бутину задержали в июле этого года в Вашингтоне. Ее обвинили в деятельности в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации. Ей также вменялся сговор с целью продвижения российских интересов.

Согласно тексту обвинения, Бутина, работая от имени «российского чиновника» (предположительно, бывшего зампреда Центробанка Александра Торшина), пыталась установить неофициальные контакты с американскими политиками и политическими организациями, в том числе с Республиканской партией США.