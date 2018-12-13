Пятерых российских бобслеистов отстранили от соревнований из-за нарушений антидопинговых правил на ОИ-2014

Международная федерация бобслея и скелетона временно отстранила от соревнований пять российских бобслеистов из-за нарушения антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Об этом сообщила пресс-служба федерации.

Среди отстраненных спортсменов Александр Зубков, занимающий сейчас должность президента Федерации бобслея России, а также Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин.

Бобслеистов отстранили на основании решений Спортивного арбитражного суда (CAS), который частично поддержал Международный олимпийский комитет (МОК) и аннулировал результаты спортсменов в Сочи.

Напомним, что в 2017 году дисциплинарная комиссия МОК признала спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил и аннулировала их результаты на Олимпиаде в Сочи.

Зубков это решение не обжаловал, однако подал жалобу в российский суд. В ноябре этого года Мосгорсуд удовлетворил иск Зубкова о признании недействительным в России решения CAS, восстановив его в России в статусе олимпийского чемпиона.

В 2014 году на Олимпиаде в Сочи Зубков и Воевода завоевали две золотые медали — в двойках и четверках. Спортсмены уже завершили карьеру. Зубков в 2016 году возглавил Федерацию бобслея России, в июле 2018 года был переизбран на второй срок.