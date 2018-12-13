В Симферополе арестовали крымскотатарского активиста по подозрению в хранении оружия и взрывчатки

Судья Киевского районного суда Симферополя Валентина Камынина арестовала до 11 февраля 2019 года 59-летнего крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, задержанного вчера российскими пограничниками при прохождении админграницу из Херсонской области в Крым.

Бекиров представил в суд медицинские документы о том, что он инвалид первой группы: 12 лет назад ему ампутировали правую ногу. Из-за диабета ему необходима перевязка дважды в день. Кроме того, у Бекирова 4 шунта в сердце.

16 декабря должна была состояться еще одна операция на сердце, в Крым мужчина приехал, чтобы перед операцией попрощаться с родными и матерью.

Защита также представила в суд документы о прописке Бекирова в Крыму и расписку брата, готового предоставить ему жилье в случае домашнего ареста. Во время суда Бекирову дважды вызывали скорую помощь и прерывали заседание. В итоге судья посчитал ходатайство следователя ФСБ обоснованным и арестовал активиста на два месяца.

Эдема Бекирова задержали 12 декабря и предъявили обвинение, от дачи показаний он отказался.

По версии следствия, Бекиров передал в Крым через некоего человека, который выступает единственным свидетелем и на основаниях которого строится обвинение, почти 12 кг тротила и 192 патрона калибра 9 мм.

По словам свидетеля, который утверждает, что работает таксистом, он сидел в машине на контрольно-пропускном пункте, когда к нему «подошел мужчина плотного телосложения, представился Эдемом, пожал руку и передал сумку общим весом 14 кг». Свидетель спрятал ее в схрон в 5 км от поселка Рисовое, отметил на карте место, но после добровольно явился в управление ФСБ по Крыму и Севастополю. Боеприпасы изъяли и возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 и части 1 статьи 222.1 УК РФ.