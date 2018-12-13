Евросоюз продлил экономические санкции в отношении России

Европейский союз продлил на полгода экономические санкции в отношении России. Об этом в твиттере заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

«ЕС единогласно продлевает экономические санкции против России, учитывая нулевой прогресс в реализации Минских соглашений», – написал он.

Речь идет об ограничениях, направленных против финансового, энергетического и оборонного секторов России, а также против сферы продукции двойного назначения.

Ограничения доступа к рынку Евросоюза распространяются на пять основных российских госкомпаний, их дочерних структур, а также на три российские энергетические компании и три оборонные структуры.

Санкции запрещают этим компаниям экспортировать в страны Евросоюза вооружение и товары военного назначения. Кроме того, попавшие под санкции компании не могут получать кредиты от европейских банков и имеют ограниченный доступ к европейским технологиям.

Ранее Туск заявил, что продление санкций обусловлено конфликтом в Керченском проливе и задержании украинских военных корабля и членов их экипажей.

«Европа едина в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Поэтому я уверен, что ЕС пролонгирует санкции против России в декабре», — сказал он.

Санкции были введены в 2014 году после присоединения к России Крыма и начала военного конфликта в Донбассе. Последний раз ЕС продлевал санкции в июле также на полгода.

Читайте также Реконструкция вооруженного конфликта в Керченском проливе: соединяем версии ФСБ России и генпрокуратуры Украины

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российская погранслужба обстреляла и задержала три украинских военных корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь. Российская сторона заявляет, что корабли незаконно пересекли границу, так как Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев же утверждает, что отправлял запросы, однако не получил на них ответа.

Позже суд арестовал украинских моряков, задержанных российскими пограничниками, по обвинению в незаконном нарушении российской границы (часть 3 статья 322 УК РФ).