Нюта Федермессер попросила Путина облегчить доступ к обезболивающим

Глава фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер попросила президента России Владимира Путина облегчить доступ пациентов к обезболивающим препаратам. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По ее словам, врачи не выписывают обезболивающие медикаменты, хотя деньги на это выделяются и лекарства есть в аптеках.

«Обезболивание не назначается не потому, что его нет в аптеках, а потому, что его не назначают врачи. Потому что врачи недообучены, с одной стороны, а с другой стороны, в Уголовном кодексе есть такая статья 228.2. Эта статья – страшная штука для врачей, потому что любая ошибка в процедуре выписывания, назначения, хранения, списывания – это уголовная ответственность. И эти дела есть каждый год», – сказала Федермессер.

Основатель фонда «Вера» предположила, что декриминализация статьи 228.2 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств, психотропных веществ и содержащих их растений) поможет справиться с проблемой. Кроме того, она отметила необходимость разделить понятия пропаганды и информирования населения об обезболивании.

Среди других проблем Федермессер назвала отсутствие стандартов и протоколов для оказания паллиативной помощи (уход, позволяющий улучшить качество жизни тяжело больных пациентов).

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что новый законопроект о паллиативной медицинской помощи внесен в Госдуму. Согласно документу, все россияне смогут получать все возможные обезболивающие средства, включая сильнодействующие, наркотические лекарственные препараты.