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Французская полиция убила мужчину, расстрелявшего людей в центре Страсбурга

Общество

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Французская полиция убила Шерифа Шеката, которого подозревают в том, что он вечером 11 декабря открыл огонь на рождественской ярмарке в Страсбурге, сообщает агентство Reuters. В результате теракта погибли трое человек, еще двенадцать получили ранения.

Подробностей об операции правоохранительных органов на данный момент нет. Однако источник агентства говорил, что слышал в страсбургском квартале Мено (La Meinau) три выстрела.

Напомним, 29-летний юноша, родившийся и выросший в Страсбурге, вечером 11 декабря, в 19:50 по местному времени, в центре города открыл огонь из пистолета по прохожим. После Шекат двое суток скрывался от полиции, поскольку ему удалось уехать на такси, несмотря на выставленное оцепление.

Ранее он был неоднократно судим, и в день атаки полицейские разыскивали его, чтобы арестовать. Таксист, увозивший его с места преступления, позже вспоминал, что Шекат якобы называл это «местью за моих братьев, умерших в Сирии».

Теги:
стрельба, теракт , страсбург, франция, va
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