Французская полиция убила мужчину, расстрелявшего людей в центре Страсбурга

Французская полиция убила Шерифа Шеката, которого подозревают в том, что он вечером 11 декабря открыл огонь на рождественской ярмарке в Страсбурге, сообщает агентство Reuters. В результате теракта погибли трое человек, еще двенадцать получили ранения.

Подробностей об операции правоохранительных органов на данный момент нет. Однако источник агентства говорил, что слышал в страсбургском квартале Мено (La Meinau) три выстрела.

Напомним, 29-летний юноша, родившийся и выросший в Страсбурге, вечером 11 декабря, в 19:50 по местному времени, в центре города открыл огонь из пистолета по прохожим. После Шекат двое суток скрывался от полиции, поскольку ему удалось уехать на такси, несмотря на выставленное оцепление.

Breaking: At least 1 dead, 3 injured, after a gunman opened fire on a crowd at a Christmas market in Strasbourg, France. The mayor says that the gunman is at large. The city center is on lockdown and people nearby are urged to stay in their homes. pic.twitter.com/EuFwskA6xC — PM Breaking News (@PMBreakingNews) December 11, 2018

Ранее он был неоднократно судим, и в день атаки полицейские разыскивали его, чтобы арестовать. Таксист, увозивший его с места преступления, позже вспоминал, что Шекат якобы называл это «местью за моих братьев, умерших в Сирии».