Фонд «Нужна помощь» запустил акцию #рубльвдень. За три дня россияне пожертвовали на благотворительность более 5 млн рублей 

10 декабря благотворительный фонд «Нужна помощь» запустил акцию #рубльвдень . Это сбор средств для 136 некоммерческих организаций по всей России. В рамках акции предлагается оформить небольшое, но регулярное пожертвование, например, рубль в день, в пользу одного или нескольких из проверенных фондов в списке. Присоединиться могут все желающие — нужно лишь выбрать организацию и оформить регулярное пожертвование.

Рубль в день — это 30 рублей в месяц, или 365 рублей в год.

Пожертвование будет ежемесячно автоматически списываться с банковской карты пользователя, а отчет поступит на email.

В акции уже участвуют двадцать пять тысяч человек, за первые три дня было собрано больше пяти миллионов ежемесячных пожертвований. «Нужна помощь» призывает россиян скачать видео об акции и опубликовать его в своих соцсетях, рассказав в описании, что весь следующий год вы будете жертвовать рубль в день на благотворительность, и призвать друзей сделать то же самое. Еще один способ — записать собственный ролик и выложить его в соцсетях. Важно указать ссылку на акцию и хештег #рубльвдень.

Цель акции увеличить в два раза (с 3% до 6%) число россиян, которые регулярно жертвуют деньги в проверенные благотворительные организации. И сделать этих вновь пришедших людей устойчивыми и осознанными донорами, которые понимают, что такое системная благотворительность и следят за деятельностью фондов, которые они поддерживают.

«Новая Газета» также участвует в акции #рубльвдень, мы просим читателей присоединиться, потому что рубль — это много, когда нас много.