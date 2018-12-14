В Армении арестовали российского военного по подозрению в убийстве жительницы Гюмри

Суд первой инстанции Ширакской области Армении арестовал российского военнослужащего, подозреваемого в убийстве жительницы Гюмри. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на начальника службы по связям с общественностью Высшего судебного совета Армении Армана Хачатряна.

По данным Интерфакса и GalaTV, мужчина содержится на территории 102-й военной базы в Гюмри.

Напомним, что 3 декабря в больницу района Слободка города Гюмри с побоями доставили 57-летнюю Джульетту Гукасян, которая работала дворником в Гюмрийском жилищно-коммунальном отделе.

На нее напали утром по дороге на работу. Когда женщину забрали в больницу, она была в сознании и сумела рассказать следователям, что на нее напали сзади. По по дороге в больницу Гукасян скончалась.

Это не первое убийство в Гюмри, которое совершил российский военослужщий. В январе 2015 года срочник Валерий Пермяков убил членов семьи Аветисян, в том числе двухлетнюю девочку и шестимесячного младенца. Жестокое преступление вызвало тысячные акции протеста у здания Генконсульства России в Армении и у военной базы. Убийство обсуждали на высшем уровне — Владимир Путин обещал армянам сурового наказания для виновного. 23 августа 2016 года суд приговорил Пермякова к пожизненному заключению.