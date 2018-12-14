Сенат США возложил ответственность за убийство журналиста Хашогги на наследного принца Саудовской Аравии

Сенат США принял резолюцию, в которой признал наследного принца Мухаммеда ибн Салмана ответственным за убийство саудовского журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги. Об этом сообщает Associated Press.

Сенаторы призывают правительство Саудовской Арави наказать всех причастных к убийству.

Ранее США ввели санкции в отношении 17 подданных Саудовской Аравии из-за убийства Хашогги. В санкционный список попали саудовские чиновники, в том числе бывший советник наследного принца королевства Сауд аль-Кахтани и генеральный консул страны в Стамбуле Мухаммед Аль-Отайби.

Напомним, об исчезновении Джамаля Хашогги стало известно 2 октября. 12 октября Washington Post написала, что турецкие власти передали американским чиновникам аудио- и видеозаписи, подтверждающие убийство журналиста в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. СМИ сообщали, что в день убийства сотрудники посольства отключили системы видеонаблюдения, удалили с них записи и забрали жесткие диски.

Саудовская Аравия признала вину в убийстве Хашогги спустя две недели, отметив, что это произошло случайно в результате конфликта во время допроса в консульстве. Позднее саудовский прокурор заявил, что оно было «преднамеренным». Для пятерых обвиняемых в убийстве журналиста он потребовал смертной казни, всего по подозрению в причастности к произошедшему задержан 21 человек.