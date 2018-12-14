СК задержал за взятку начальника Свердловской железной дороги

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова. Его подозревают в получении взятки (ст 290 УК РФ).

Информацию о задержании «Новой газете» подтвердили в Следственном комитете. В пресс-службе Свердловской железной дороги от комментариев отказываются.

Задержание произошло накануне вечером. Сегодня Миронову будет избрана мера пресечения. Следствие, как сообщает Ura.ru, намерено ходатайствовать об аресте.

Подробности уголовного дела пока не разглашаются.

Алексей Миронов возглавил Свердловскую железную дорогу в 2011 году. До этого он работал в центральном аппарате РЖД, где руководил дирекцией управления движением.