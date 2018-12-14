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«Зенит» и «Краснодар» вышли в плей-офф Лиги Европы

Спорт

 

Российские футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар» вышли в плей-офф Лиги Европы УЕФА. Об этом стало известно по итогам шестого тура группового этапа турнира. 

«Краснодар» несмотря на поражение от «Севильи», вышел в плей-офф со второго места в своей группе. «Зенит» также уступил в последнем матче, но это не помешало клубу из Петербурга выйти в 1/16 финала с первого места в группе.

Еще один российский клуб, участвовавший в турнире, «Спартак» потерпел поражение от «Вильярреала» и, оставшись на четвертом месте в группе, закончил выступление в Лиге Европы.

Всего в весеннюю стадию турнира пробились 24 команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также  восемь клубов, занявших третье место в группах Лиги чемпионов.

Среди команд, вышедших в 1/16 Лиги Европы нет российских клубов. Футболисты московского ЦСКА в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов обыграли мадридский «Реал», но победа чешской «Виктории» в паралельном матче не позволила армейцам занять третье место в группе. 

Футболисты московского «Локомотива» в рамках матча Лиги Чемпионов проиграли немецкому «Шальке» и вылетели из еврокубков, также заняв последнее месте в группе. 

Теги:
nt, уефа
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