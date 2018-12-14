ФСИН: количество осужденных в российских колониях достигло исторического минимума

Количество осужденных в российских колониях достигло своего исторического минимума. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).

«На сегодняшний день в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы содержатся 467 тысяч человек», – уточнили во ФСИН.

Причиной снижения числа заключенных стала «либерализация уголовно-исполнительной политики государства», считают в ведомстве. Только за последние 10 лет их численность сократилась практически на четверть миллиона человек, добавили во ФСИН.

Как отмечается в пресс-релизе ведомтсва, в начале 2013 года в колониях, тюрьмах и лечебных исправительных учреждениях содержалось 588 тысяч осужденных, в 2017 году – 523 тысячи.

В 2018 году в России приняли законопроект, изменяющий учет срока содержания под стражей до приговора. По словам заместителя директора ФСИН Валерия Максименко, изменения затронут около 100 тысяч заключенных, 14 тысяч из которых вышли на свободу сразу же после вступления закона в силу.

Согласно поправкам, один день содержания под стражей до вступления приговора в силу засчитывается следующим образом: при отбывании наказания в тюрьме и исправительных колониях строгого и особо режима — за один день; при отбывании наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии — за полтора дня; при отбывании наказания в колонии-поселении — за два дня.

Поправки не касаются осужденных за совершение особо тяжких преступлений — преступлений, связанных с оборотом наркотиков, с посягательством на конституционный строй страны, с террористической деятельностью, а также при особо опасном рецидиве. Помимо этого, они не коснутся осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы или лишением свободы сроком на 25 лет.