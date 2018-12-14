Заседание по делу «Седьмой студии» вновь перенесли из-за госпитализации Малобродского
Мещанский районный суд вновь отложил заседание по делу «Седьмой студии», так как подсудимого Алексея Малобродского еще не выписали из московского кардиологического центра имени Александра Мясникова. Об этом сообщает «Медиазона».
Уточняется, что заседание переносится уже в третий раз, следуещее назначено на 17 декабря.
4 декабря Малобродского доставили в кардиоцентр имени Мясникова, его состояние врачи оценивали как тяжелое.
Малобродского ранее в ходе процесса уже неоднократно госпитализировали: так, на заседании 10 мая у него случился инфаркт и его доставили в ГКБ №20. После этого Следственный комитет решил изменить ему меру пресечения на подписку о невыезде без постановления суда из-за его проблем со здоровьем — в отличие от остальных фигурантов дела «Седьмой студии» он единственный находился под арестом.
Напомним, режиссера Кирилла Серебренникова, руководителя «Седьмой студии» Юрия Итина, директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского и бывшую сотрудницу Минкультуры Софью Апфельбаум обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Никто из них не признает своей вины.
По версии следствия, обвиняемые с 2011 по 2014 год похитили 133 миллиона рублей бюджетных денег, выделенных Министерством культуры на популяризацию искусства в рамках проекта «Платформа». Сторона защиты отмечала, что в действительности объем неучтенных расходов «Седьмой студии» не превышает 43 миллиона, однако и эти средства были израсходованы целевым образом — на постановки.
Дело рассматривается в Мещанском районном суде Москвы. В данный момент гособвинение представляет письменные доказательства: изучено почти 40 томов из более 250. На предыдущем заседании адвокат Малобродского Ксения Карпинская заявила об исчезновении из материалов дела 200 страниц, ранее защита уже говорила о подделке ряда доказательств.