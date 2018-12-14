Заседание по делу «Седьмой студии» вновь перенесли из-за госпитализации Малобродского

Мещанский районный суд вновь отложил заседание по делу «Седьмой студии», так как подсудимого Алексея Малобродского еще не выписали из московского кардиологического центра имени Александра Мясникова. Об этом сообщает «Медиазона».

Уточняется, что заседание переносится уже в третий раз, следуещее назначено на 17 декабря.

4 декабря Малобродского доставили в кардиоцентр имени Мясникова, его состояние врачи оценивали как тяжелое.