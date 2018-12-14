В Москве суд арестовал семерых человек по обвинению в финансировании террористов

Черемушкинский суд Москвы арестовал семерых обвиняемых в финансировании запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирэну Козаеву.

Им предъявлено обвинение по ч.1.1 ст.205.1 УК РФ (финансирование терроризма) и грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере от 300 до 700 тысяч рублей или пожизненное лишение свободы.

«По ходатайству следователя в отношении Саадаева, Байсаровой, Мусаева, Саидовой,Байсарова и Рамазанова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 21 января. В отношении обвиняемой Бабан избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 21 января», – уточнили в суде.

Накнуне ФСБ сообщила о задержании семи человек, которые собрали 38 млн рублей для боевиков запрещенных в России террористических организаций «Исламское государство» (ИГ) и «Джебхат-ан-Нусра».

По данным ФСБ, члены группы размещали реквизиты банковских карт и различных платежных инструментов в соцсетях и чатах интернет-мессенджеров, где пользователи «подвергались целенаправленной идеологической обработке». В ведомстве объяснили, что пользователям соцсетей предлагали жертвовать на строительство мечетей и помощь малоимущим мусульманам, а фонды «Мухаджирун» и «Сальсабиль» обналичивали полученные деньги и отправляли их боевикам.

Задержания проходили в Московском регионе, а также республиках Чечня и Дагестан.