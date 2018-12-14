«Коммерсант» рассказал о планах правительства вернуть штраф за превышение скорости на 10 км/ч

Правительство поручило МВД и Минтрансу до 1 марта 2019 года проработать вопрос о введении штрафов за нарушение скоростного режима на 10-20 км/ч, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на документ, подписанный по итогам правительственной комиссии.

Источник газеты утверждает, что такая мера приведет к появлению новых 50 млн постановлений о штрафах. По последним данным ГИБДД, только за 11 месяцев 2018 года уже вынесено более 80 миллионов постановлений за превышение скорости на 20-40 км/ч.

О том, что необходимо вводить новые штрафы заявлял вице-мэр Москвы Максим Ликсутов во время заседании комиссии по безопасности движения, после этого предложение уже было озвучено на правительственной комиссии.

В разговоре с «Коммерсантом» руководитель ГИБДД назвал «неправильной» существующую практику, когда водители выбирают скорость по принципу «знак + 20 км/ч», но отметил, что нужно провести «ревизию улично-дорожной сети» для проверки обоснования выставленного скоростного режима.

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков считает, что сначала надо провести анализ скоростных ограничений, которые уже существуют, и только потом обсуждать вопрос о введении штрафа. «Иначе это выглядит, как очередная попытка залезть гражданам в карман», — добавил Лысаков.

Ранее руководитель Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин заявил, что госавтоинспеция ввела временный мораторий на изменение правил дорожного движения.

«Никакие поправки мы инициировать не будем, потому что всех замучили и запутали. Мы ставим на паузу этот процесс», — заявил Митрошин. При этом он отметил, что такое решение приняли в МВД и не могут гарантировать, что Министерство транспорта или правительство «не даст какое-то поручение».

Позже начальник управления надзорной деятельности ГИБДД России Олег Понарьин сказал, что «в СМИ это все неправильно преподнесли» и никакого моратория нет. «Есть жизненные вещи, которые надо вносить, и надо вносить сейчас. У нас заготовлен еще пакет изменений в ПДД. Как от них отказываться? Нельзя вот зашориться от мира и сказать ”граждане не учат ПДД, поэтому не надо их менять”. Их надо менять», — заключил Понарьин.

Напомним, за последнее время по инициативе правительства в ПДД был внесен ряд изменений. Так, с 8 декабря водителям больше не нужно клеить на машины знак «Шипы», а с 14 декабря появилось понятие «велосипедная зона» с ограничением скорости.