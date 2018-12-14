«Ведомости» сообщили о планах Минздрава заменить современную терапию гепатита С устаревшей. В министерстве это опровергают

Обновление 13:12 Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила Интерфаксу, что министерство в следующем году не будет сокращать закупки современных безинтерфороновых препаратов от гепатита С для пациентов с ВИЧ.

Минздрав в 2019 году планирует в 7,5 раз сократить закупки дасабувира, самого эффективного препарата для лечения вирусного гепатита С для людей с ВИЧ, а его место должна занять устаревшая и менее эффективная интерферонсодержащая терапия. Об этом говорится в письме организации «Сообщество людей, живущих с ВИЧ» к министру здравоохранения Веронике Скворцовой, с которым ознакомились «Ведомости».

Всего в следующем году министерство уменьшит затраты на закупку препаратов для лечения хронического гепатита С более чем на 600 млн рублей — 473,5 млн вместо 1,1 млрд рублей в этом. Комбинированного безинтерферонового препарата дасавубир закупят на 374 млн рублей меньше (57,9 млн вместо 431,6 млн рублей в этом году), и на него смогут расчитывать уже около сотни человек — вместо 748 сейчас.

Его место займет более устаревшая терапия с использованием интерферона — искусственного белка, обеспечивающего противовирусный иммунитет. Так, на нарлапревир, предназначенный для лечения гепатита С в сочетании с другими противовирусными препаратами в 2019 году потратят 139 миллионов рублей (этого должно хватить для 430 человек), в этом году его не закупали.

Однако на деле возвращение к интерферонсодержащей терапии не только менее эффективно для лечения хронического гепатита С у пациентов с ВИЧ, но еще и более затратно, утверждают авторы письма. Устаревшие препараты требуют ежедневных инъекций, значительно снижают качество жизни, а также — из-за своей длительности — выходят на 52–133% дороже безинтерферонового курса лечения.

По данным Федерального центра по борьбе со СПИДом, в России вирусом иммунодефицита (ВИЧ) заражены более 900 тысяч человек, причем гепатитом С из них болеют около трети. В конце ноября, комментируя статистику Всемирной организации здравоохранения, Вероника Скворцова говорила, что в российском федеральном регистре ВИЧ-инфицированных сейчас содержатся данные о 714 067 россиянах с диагностированной ВИЧ-инфекцией.

Напомним, в докладе Европейского регионального бюро ВОЗ Россию называли лидером по темпам распространения ВИЧ в Европе: по их подсчетам, на страну приходится 65% всех новых случаев в регионе.