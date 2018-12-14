Обвиняемого в госизмене ученого из ЦНИИмаш лишили свиданий из-за его отказа идти на сделку со следствием

Следователь запретил свидания с 77-летним ученым из ЦНИИмаш Виктором Кудрявцевым, которого обвиняют в госизмене, после того, как он отказался идти на сделку со следствием. Об этом Интерфаксу рассказал адвокат Иван Павлов.

«Следствие продолжает оказывать давление на моего подзащитного. В ход идут самые грубые и циничные методы. 75-летнего человека со множеством серьезных заболеваний уже четыре месяца удерживают в изоляторе, где состояние его здоровья постоянно ухудшается. Теперь следствие решило запретить Кудрявцеву видеться с родными», — рассказал Павлов.

Адвокат добавил, что этот запрет сторона защиты намерена оспаривать.

О том, что Кудрявцев отказался признавать вину и оговорить коллегу в обмен на освобождение из следственного изолятора, Павлов рассказал 14 ноября. Сын Кудрявцева Ярослав сообщил о давлении на отца со стороны следствия. Он говорил о том, что от ученого хотят добиться признательных показаний в обмен на перевод под домашний арест.

Напомним, ученого из ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева задержали в июле 2018 года по обвинению в госизмене. По версии следствия, он передал бельгийскому Фон Кармановскому научному институту информацию, которая могла быть использована при создании нового вооружения. Сам Кудрявцев утверждает, что не имел доступа к секретным сведениям более 20 лет.​​​