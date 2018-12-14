Правительство Камчатки и Ростуризм договорились о безвизовом въезде для туристов из Китая

Власти Камчатского края и Ростуризм договорились о безвизовом въезде для туристов из Китая. Об этом говорится на сайте правительства региона. Соглашение подписали губернатор Камчатки Владимир Илюхин и глава Ростуризма Олег Сафонов.

«Надеюсь, что это приведет к тому, что все большее количество китайских туристов будет приезжать в Камчатский край, активизируется работа по продвижению туристического продукта на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона — очень важных, по сути — приоритетных и очень перспективных», — отметил Сафонов.

О планах подписать новое российско-китайское соглашение о безвизовом режиме для туристов «Российская газета» сообщала в июле этого года. Издание со ссылкой на Ростуризм отмечало о том, что условия въезда на территорию двух стран будут взаимно упрощены.

Как отмечала газета, новое соглашение предполагает сокращение минимального числа туристов в группе до трех человек и увеличение срока безвизового пребывания в стране до 21 дня. До этого туристы должны были объединяться в группы от пяти до 50 человек, а находиться в России или Китае 15 дней.