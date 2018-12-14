Завод «Электроцинк» во Владикавказе законсервируют. На выбросы с него жаловались местные жители

Завод «Электроцинк» в Северной Осетии, на котором в конце октября произошел крупный пожар, объявил о прекращении работы к апрелю следующего года, после он будет законсервирован. Об этом его пресс-служба сообщила агентству ТАСС.

Договоренность пока является устной, отметили в пресс-службе, официальный документ должен появиться в ближайшее время.

В конце октября в цехе электролиза завода «Электроцинк» произошел произошел пожар. В результате него погиб один пожарный, двое пострадали. После этого его закрытия на стихийном митинге требовали местные жители (по разным оценкам, от 200 до 700 человек), а также большинство депутатов регионального заксобрания.

С подобными призывами выступал и мэр города Махарбек Хадарцев: «Северная Осетия занимает если не первое, то одно из ведущих мест в Российской Федерации по онкозаболеваниям. Завод в первую очередь виноват в этом».

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров в свою очередь называл провокацией распространение информации о том, что завод опасен из-за произошедшего на нем пожара. Он также предположил, что причиной происшествия мог стать поджог. В Роспотребнадзоре после инцидента также говорили о том, что заборы воздуха не выявили превышений допустимых концентраций вредных веществ.