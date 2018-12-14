Минздрав начал подготовку законопроекта о запрете на продажу крепкого алкоголя лицам до 21 года

В Министерстве здравоохранения России начали подготовку законопроекта о запрете на продажу крепкого алкоголя лицам до 21 года. Об этом сообщается на сайте министерства.

«В молодом возрасте алкоголь не только воздействует на здоровье, но и влияет на поведение, в том числе, на форму потребления алкоголя в будущем.

Именно поэтому предлагается увеличение минимального возраста продажи крепкой алкогольной продукции, с которой, как свидетельствуют эксперты, связаны наибольшие риски, до 21 года», — заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

В министерстве привели статистику, согласно которой в результате воздействия алкоголя на организм в мире ежегодно умирают около 3,3 млн человек (и это 5,3% от общего числа смертей), при этом 13,5% смертей в возрасте 20–39 лет происходят из распития алкогольных напитков.

О возможном повышении возраста для продажи алкоголя заявляла в сентябре вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, новые возрастные ограничения являются одной из мер по формированию у россиян мотивации к ведению здорового образа жизни.

В ноябре Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил, что 78% респондентов поддержали идею повысить возраст для продажи алкоголя. Против новых возрастных ограничений высказались 21% опрошенных.

Напомним, в декабре правительство запретило продавать спиртосодержащую непищевую продукцию дешевле алкогольных напитков, в том числе «боярышника». Их минимальная стоимость теперь приравнивается к начальной цене за 0,5 литра водки и другого алкоголя (205 рублей).