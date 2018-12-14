Центробанк повысил ключевую ставку до 7,75%

Центральный банк с 17 декабря повысит ключевую ставку на 0,25% до 7,75% годовых, следует из сообщения регулятора.

С 2014 года года уровень процентной ставки по основным операциям ЦБ неизменно оставался на уровне 7,25%, пока финансовый регулятор в сентябре этого года не поднял его — также на 25 базисных пункта.

В пресс-релизе Центробанк объяснил это решение тем, что хочет упредить возможные инфляционные риски — как из-за «внешних условий», так и из-за повышения НДС до 20% в следующем году. При этом таргет ЦБ по инфляции остался прежним: по его прогнозам, в 2019 году она составит от 5 до 5,5%, однако потом в 2020 году вернется к 4%.

В ноябре, как сообщал Росстат, уровень инфляции составил 3,8% в годовом выражении и еще больше приблизился к выставленному на уровне 4% таргету. При этом введение новых американских санкций в этом году уже маловероятно, писало ранее агентство Bloomberg, поскольку американские законодатели слишком заняты внутренней повесткой.