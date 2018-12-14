«Дочка» корпорации «Ростех» купит турбины для электростанции в Тамани на вторичном рынке

Российская компания «Технопромэкспорт» («дочка» «Ростеха»), занимающаяся строительством энергетических объектов, закупит импортные турбины для электростанции в Тамани на вторичном рынке, сообщает РБК.

«Технопромэкспорт» решил приобрести не новые турбины, а поддержанные у комплексного поставщика (по словам представителя «Ростеха», rомпания находится под санкциями Европейского союза и США и поэтому не может закупить турбины напрямую).

Победителем конкурса стала компания «Трест Севзапэнергомонтаж», которая должна будет поставить две турбины по 177 МВт (сумму контракта составляет 9,2 млрд рублей) в январе-феврале 2019 года, рассказал генеральный директор «Технопромэкспорта» Сергей Топор-Гилка.

Комплексный поставщик склоняется в пользу турбин итальянской Ansaldo Energia и немецкой Siemens, которые, по его словам, больше всего подходят для электростанции в Тамани. Три источника, знакомые с руководством «Технопромэкспорта», рассказали РБК, что компания также рассматривала вариант закупить турбины у иранской Mapna, которая выпускает их по лицензии Siemens.

По словам юристов, если подержанные турбины, которые планирует купить «Технопромэкспорт», были проданы задолго до введения санкций против России, производитель может избежать вторичных санкций. Однако из-за угрозы ограничений он не сможет оказывать сервисные услуги, отметил партнер юридической фирмы Herbert Smith Freehills Алексей Панич.

В январе Минфин США ввел санкции в отношении «Технопромэкспорта» и компании «Силовые машины», которая является миноритарным акционером «Сименс технологии газовых турбин» (принадлежит Siemens на 65%) — поставщика четырех газотурбинных установок, которые попали в Крым. Прокуратура Гамбурга ведет расследование против трех сотрудников промышленного концерна компании в Санкт-Петербурге.