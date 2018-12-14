Против сотрудника кадетского корпуса в Воронеже завели уголовное дело из-за систематических избиений несовершеннолетних

Замдиректора по воспитательной работе «Горожанского казачьего кадетского корпуса» стал фигурантом уголовного дела после того, как в СМИ появилось видео об избиении одного из воспитанников. О сути уголовного дела говорится на сайте Следственного комитета (СК).

Следователи утверждают, что сотрудник учебного заведения знал, что в кадетском корпусе «на систематической основе» несовершеннолетние избивали и унижали друг друга с мая по сентябрь 2018, однако должных мер для предотвращения этого не принял. Кроме того, он не сообщил о случившемся в правоохранительные органы, что «способствовало дальнейшему безнаказанному противоправному поведению» учащихся корпусу.

Поводом для возбуждения уголовного дела стала публикация видео, где запечатлено, как один из учеников 7 класса ногами и кулаками избивает другого ученика, который не вступает в конфликт и пытается закрыться от ударов.

Тогда порталу «МОЁ!» рассказали в кадетском корпусе, что избиение произошло 12 ноября. Видео обнаружили родители, передали руководству и распространили в СМИ. «Ведется проверка, с детьми работают специалисты комиссии по делам несовершеннолетних», — заявляли в учебном заведении. Подросток, попавший на видео, как утверждали СМИ, уже совершал подобные действия в отношении других воспитанников.

Напомним, в 2015 году в воронежском Михайловский кадетский корпусе произошел подобный случай. Родители одного из воспитанников обратились в правоохранительные органы из-за инцидента, во время которого двое учеников подрались и один из них упал на пол, а офицер-воспитатель взял упавшего и ударил головой об стену. В качестве наказаний сотрудник учебного заведения оставил без ужина воспитанника.

В 2014 году из этого же корпуса сбежали 54 воспитанника, что привлекло внимание СМИ. Позже выяснилось, что пятеро несовершеннолетних воспитанников с января 2013 по май 2014 года совершали действия сексуального характера над другими учениками.