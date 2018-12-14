В подмосковном Егорьевске подожгли дверь районной больницы из репортажа на канале «Навальный Live»

Вечером 13 декабря неизвестный поджег дверь главного входа в Центральную районную больницу в подмосковном Егорьевске, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В МЧС сообщили, что пожар потушили до прибытия сотрудников ведомства. В результате инцидента никто не пострадал.

В пресс-службе МВД по Москве агентству рассказали, что возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества (ст. 167 УК).

«Установлено, что неизвестный мужчина проник на территорию больницы, поставил возле входной двери главного входа пакет, поджег его и скрылся», — добавили в полиции.

Накануне 13 декабря на YouTube-канале «Навальный Live» был опубликован репортаж о Центральной больнице в Егорьевске. По словам лидера профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой, к организации обратились сотрудники больницы, которые рассказали о нехватке лекарств и об увольнении врачей. На видеоролике несколько пациентов утверждают, что покупали медикаменты самостоятельно.