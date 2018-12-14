Прокуратура Петербурга потребовала с координатора штаба Навального 11 млн рублей за испорченные на митинге 5 мая газоны

Прокуратура Санкт-Петербурга направила во Фрунзенский районный суд иск о взыскании 10,95 млн рублей с координатора местного штаба Навального Дениса Михайлова и пресс-секретаря «Весны» Богдана Литвина за порчу зеленых насаждений во время акции «Он нам не царь» 5 мая. Исковое заявление в своем твиттере опубликовал сам Михайлов.

Помимо этого прокуратура потребовала взыскать с них еще 62 тысячи рублей в качестве госпошлины и для опеспечения иска предложила арестовать их имущество.

Беглов начинает собирать деньги на свою избирательную кампанию. Просит меня и Богдана Литвина заплатить более 10 000 000₽. pic.twitter.com/SBZZrwjkee — Михайлов Денис (@demikhailov) December 14, 2018

Напомним, митинги «Он нам не царь» по поводу начала очередного президентского срока Владимира Путина проходили 5 мая. По всей стране, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны около 1600 человек.

Протестующие в Петербурге перекрывали Невский проспект и пытались строить барикады. В результате были задержаны около ста человек.

Пробили заграждения. Марш по центру Невского. pic.twitter.com/c3B5FdFAR1 — Арсений Веснин (@ars_ves) May 5, 2018

Против одного из них завели уголовное дело: Михаила Цакунова, который во время задержания лежал на земле и не сопротивлялся, обвиняют в том, что он выбил зуб полицейскому в шлеме. Со дня акции он находится под арестом.

«Амнистия» вскоре признала его узником совести, правозащитный центр «Мемориал» в июле —политзаключенным, а в ноябре в его защиту была запущена петиция на платформе Change.org.