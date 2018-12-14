Минфин Китая объявил о заморозке дополнительных пошлин на автомобили и запчасти из США

Министерство финансов Китая объявило о приостановке дополнительных торговых пошлин на импорт автомобилей и запчастей из США с 1 января по 31 марта 2019 года.

Как сообщается на сайте ведомства, заморозка повышенных пошлин в размере 25% и 5% будет распространяться на 116 и 67 товаров из США соответственно. Таким образом, пошлины на импорт автомобилей временно снизятся с 40% до 15%.

Ранее снижение тарифов допустил министр коммерции Китая Гао Фэн. «Китай и США смогли достичь консенсуса по ряду конкретных пунктов, касающихся сельскохозяйственной продукции, энергоресурсов и автомобилей. Конкретные детали будут обнародованы позже», — отмечал он (цитата по РИА Новости).

В начале декабря в ходе переговоров в рамках саммита G20 председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп согласились отсрочить введение дополнительных торговых пошлин минимум на 90 дней.

Американская сторона согласилась оставить 10% пошлины на товары стоимостью 200 млрд долларов и отказалась от повышения тарифов до 25% с 1 января 2019 года. Китай в свою очередь объявил о расширении объема закупок американских товаров, чтобы уменьшить дефицит в торговле между двумя странами.

Торговая война между Китаем и США началась 6 июля после вступления в силу взаимных таможенных пошлин на импорт ряда товаров. США ввели пошлину в размере 25% на импорт 818 китайских товаров на общую стоимость в 34 млрд долларов, а Китай — 25% на ввоз равнозначного объема американских товаров.

В конце сентября вступили в силу дополнительные пошлины США в размере 10% на общую сумму в 200 млрд долларов. Предполагалось, что с 2019 года тарифы повысятся до 25%. В качестве ответной меры Китай увеличил таможенные пошлины на 5% и 10% на американские товары на сумму в 60 млрд долларов.