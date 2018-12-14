На Навального не стали составлять протокол за отказ удалить фильм «Он вам не Димон»

Приставы не стали составлять протоколы об административном нарушении на политика Алексея Навального за отказ удалить из интернета фильм «Он вам не Димон» и информацию о бизнесмене Сергее Михайлове по решению суда. Об этом оппозиционер сообщил в твиттере.

«Позавчера: вам три повестки, составим три протокола, посадим на 30 суток за неудаление «Он вам не Димон» из интернета. Сегодня утром: зачем пришли? Для составления протокола по повестке? Мы передумали, потом составим. Уходите скорее»,

— написал Навальный.

Напомним, о том, что его 14 декабря вызвали к себе судебные приставы для составления протокола, стало известно накануне. За отказ удалить публикации ему грозило до 30 суток ареста по статье «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера» (ст. 17.15 КоАП).

От политика по иску бизнесмена Алишера Усманова и фонда «Соцгоспроект» требуют удалить фильм «Он вам не Димон», в котором утверждалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев участвует в коррупционных схемах, а также пользуется частными домами и яхтами, которые, предположительно, оформлены на структуры и лица, близкие к главе правительства.

Подобный иск к Навальному выиграл и бизнесмен Сергей Михайлов (которого Фонд борьбы с коррупцией называл криминальным авторитетом «Михасем»): оппозиционер утверждал, что президент России Владимир Путин подарил бизнесмену часы.