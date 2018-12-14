РБК: бывшего замгендиректора «Военторга» Тейфа обвинили в выводе 150 млн долларов из России

Бывший заместитель генерального директора ОАО «Военторг» Леонид Тейф стал фигурантом уголовного дела о выводе 150 млн долларов из России, сообщает РБК со ссылкой судебные материалы.

По версии следствия, с 2010 по 2012 годы Тейф находил подрядчиков для выполнения заказов Минобороны России и при заключении контрактов требовал с субподрядчиков процент с полученных от министерства денег.

Американские правоохранители уверены, что экс-сотрудник «Военторга» получал деньги наличным, отправлял их на оффшорные счета, а оттуда уже в зарубежные банки. Они вместе с женой Татьяной, по информации РБК, открыли не менее 70 счетов в четырех американских банках.

Татьяна Тейф также стала фигуранткой дела, по которому также проходят еще один россиянин, проживающий в США, Алексей Тимофеев и американец Джон Патрик Коттер, говорится в публикации.

Кроме того, Тейфа обвиняют в том, что он пытался заказать убийство своей жены из-за ее якобы ее связи с любовники. СМИ сообщали, что в доме, который оценивается в 5 млн долларов, в Северной Каролине уже прошли обыски, а сами обвинения предъявлены 8 ноября.

Напомним, в 2012 году «Новая газета» сообщала, что именно Тейф помог бизнесмену Евгению Пригожину с аутсорсинговыми договорами на обеспечение питанием армейских частей.