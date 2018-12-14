В Госдуме предложили ввести онлайн-обжалование постановлений об административных правонарушениях

В Государственной думе предложили ввести возможность онлайн-обжалования постановлений по делам об административных правонарушениях. Соответствующий законопроект внесли в нижнюю палату парламента депутаты от фракции ЛДПР.

Авторы законопроекта предложили дополнить ст. 30.2 КоАП и установить возможность подачи жалобы на постановление двумя способами — в бумажном виде (обратившись лично или отправив письмо по почте) или в электронном виде.

По замыслу депутатов, онлайн-обжалование должно проводиться с использованием заверенной цифровой подписи, либо через портал госуслуг с помощью простой электронной подписи (при условии регистрации лица, подающего жалобу, в Единой системе идентификации и аутентификации).

«Сейчас действует большое количество конкурирующих между собой норм, устанавливающих такой порядок, что приводит к многочисленным ошибкам в правоприменительной практике и формированию “своего” порядка в каждом компетентном органе», — говорится в пояснительной записке.

По мнению депутатов, отсутствие единых правил служит причиной отказа в приеме жалобы, что приводит к нарушению сроков на обжалование и лишает граждан этого права.