Суд отпустил активиста Сергея Мохнаткина из-под стражи

Архангельский областной суд отменил постановление об аресте оппозиционера Сергея Мохнаткина и отпустил правозащитника из-под стражи. Об этом «ОВД-Инфо» сообщил его общественный защитник Андрей Креков.

Оппозиционер Сергей Мохнаткин должен был выйти из архангельской колонии №21 еще 30 ноября, однако за несколько дней до этого его арестовали в рамках нового уголовного дела о дезорганизации работы колонии (ч. 2 ст. 321 УК), по которому ему грозит срок до пяти лет.

По словам Крекова, его обвиняют в том, что он сопротивлялся сотрудникам ФСИН, которые в октябре хотели этапировать его обратно в ИК-21 из областной больницы. Однако Мохнаткин в свою очередь не прибегал к насилию, а просил вызвать скорую из-за высокого давления и сильных болей в спине. Мужчину вернули в колонию насильно.

Напомним, Мохнаткина осудили в 2010 году по обвинению в нападении на милиционера. Оппозиционер утверждал, что вступился за женщину во время задержаний на площади. Отсидел два года, он получил помилование от президента Дмитрия Медведева.

В 2014 году оппозиционера приговорили к 4,5 года колонии строгого режима по статье о нападении на полицейских при задержании на несанкционированной акции на Триумфальной площади. В 2016-м он получил еще 11 месяцев — за оскорбление начальника отряда колонии. В 2017-м — еще два года за дезорганизацию работы колонии — якобы Мохнаткин ударил одного из охранников.