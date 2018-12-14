ЦБ допустил инфляцию в 6% в марте-апреле 2019 года

Годовая инфляция в России в марте-апреле 2019 года может достичь 5,5-6%, сообщило РИА Новости со ссылкой на главу Центрального банка (ЦБ) России Эльвиру Набиуллину.

«После ускорения в первом квартале 2019 года инфляция будет замедляться», — отметила глава ЦБ.

Ранее Центральный банк с 17 декабря решил повысить ключевую ставку на 0,25% до 7,75% годовых. В банке объяснили это решение тем, что хотят упредить возможные инфляционные риски. При этом упоминалось, что в 2019 году инфляция составит от 5 до 5,5%, а в 2020 году вернется к 4%.

Об увеличении инфляции заявляли и в Сбербанке. Ранее в кредитной организации прогнозировал ее на уровне не выше 4,4% в 2019 году и 4% в 2020 году, но накануне прогноз ухудшили: верхнюю границу увеличили до 5%.