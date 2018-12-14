Вице-губернатор Петербурга признался в непричастности бакланов к протечкам крыши «Зенит-арены»

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин признался в том, что прошлом году выдумал историю про бакланов, которые портят крышу «Зенит-Арены» (был переименован в «Газпром Арена»), чтобы отвлечь внимание от проблем города. Об этом он накануне заявил на вручении премии «Рейтинг влиятельности» журнала «Город 812» и издания «Фонтанка».

«Мне позвонил пресс-секретарь губернатора Кибитов и сказал, что

надо переключить городскую повестку: болельщики „Зенита“ готовят неприятные для Смольного кричалки, да ещё и гайд-парк переехал с Марсова поля в неизвестном направлении»,

— сказал он. Главред «Фонтанки» Александр Горшков добавил, что Албин хотел отвлечь внимание еще от одного события: за несколько дней до интервью о бакланах спикер парламента Чечни Магомед Даудов опубликовал видео из Грозного, на котором губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко скандировал «Ахмат — сила!», сидя за столом с главой республики Рамзаном Кадыровым.

Напомним, Албин обвинил бакланов в дырах в крыше стадиона «Зенит-Арена» в августе прошлого года. «Есть такая известная птица — баклан, которая своим мощным клювом разрушает целостность (светоотражающей — ред.) пленки», — заявил он в интервью порталу «Спорт день за днем» в ответ на вопрос, почему крыша стадиона регулярно протекает во время матчей.

Работа над стадионом на Крестовском острове началась еще в 2007 году, а официально открылся он в апреле прошлого года. При этом смета строительства «Зенит-арены» постоянно росла по мере завершения проекта: начиная со стоимости в 6,7 млрд рублей, она официально дошла до 43 млрд рублей к его завершению.