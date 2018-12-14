В Госдуму внесли законопроект об автономной работе Рунета в случае его отключения от глобальной сети

Группа сенаторов во главе с Андреем Клишасом внесла в Госдуму законопроект о создании инфраструктуры для автономной работы Рунета в случае его отключения от глобальной сети в рамках санкций. Содержание документа приводят ТАСС и Интерфакс, сам он на данный момент не был загружен в карточку документа на сайте нижней палаты.

Согласно пояснительной записке, об автономности Рунета авторы идеи задумались после «агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США».

Они предлагают обеспечить нужную инфраструктуры для автономной работы российского сегмента, включая создание правил маршрутизации трафика и организации контроля за их соблюдением.

Законопроект также позволит сократить данные россиян, передаваемые за рубеж и определяет трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Кроме того, предусматривается возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика.

Читайте также Порвать Сеть и приручить

О возможном отключении российского сегмента Интернета от глобальной сети заговорили после обострения отношений со странами Запада на фоне аннексии Крыма. Так, к созданию национальной структуры доменных имен, независимой от ICANN (как в Китае или Беларуси), в сентябре 2014 года уже призывали в Госдуме. Тогда же, по данным «Ведомостей», вопрос обсуждали на заседании Совета Безопасности, в котором принимал участие президент Владимир Путин.