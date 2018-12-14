СМИ рассказали о планах «Победы» сделать платными стаканчики для воды

Руководство авиакомпании «Победа», чтобы сократить расходы, может ввести плату за выдачу стаканчиков для воды на борту. Об этом сообщили источники РБК и РИА Новости.

«Чтобы нивелировать влияние новых костов на тарифы, рассматривали возможность выдавать стаканчики на борту для питьевой воды за пять рублей», — заявил собеседник РИА Новости.

По словам источников, вода по-прежнему должна остаться бесплатной, ее также можно будет наливать в тару, которую пассажиры принесут с собой на борт. Сейчас расходы на стаканчики у «Победы», по данным СМИ, составляют около 1 млн рублей.

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Напомним, в начале декабря глава авиакомпании Андрей Калмыков обратился в Минтранс с предложением разрешить «Победе» взимать дополнительную плату за регистрацию в российских аэропортах.

По его словам, нововведение поможет сэкономить компании около 200 рублей на человека: «Мы уверены, что 90% людей будут регистрироваться онлайн и смогут сэкономить. Мы сразу же вычтем этот сбор из цены билета, как только получим разрешение».

Глава «Победы» добавил, что стоимость регистрации в аэропорту может составить около 1000 рублей. Однако, по его словам, пока это предложение не нашло поддержку Минтранса.