OCCRP: семья Шувалова владеет виллой в Дубае стоимостью около 8 млн долларов

Семья бывшего первого вице-премьера (ныне главы «Внешэкономбанка») Игоря Шувалова владеет виллой в Дубае стоимостью около 8 млн долларов, следует из данных закрытого реестра недвижимости эмирата, которые передала OCCRP американская некоммерческая организация C4ADS.

Здание с отдельным пляжем и бассейном расположено на одном из «листьев» Пальмы Джумейра — знаменитого искусственного острова в Дубае в виде пальмы. Площадь виллы составляет около 650 кв. м.

Как пишет OCCRP, среди соседей Шувалова — шейх Ахмед бен Саид Аль Мактум (младший сын бывшего эмира Дубая), сын президента Азербайджана Гейдар Алиев и российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, фигурант дела о коррупции.

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«Никаких предположений о правонарушениях со стороны семьи Шуваловых нет. Однако бумажный след, ведущий к их вилле, демонстрирует, как хозяева и инвесторы при желании могут скрыть истинных владельцев недвижимости», — пишет OCCRP.

Журналисты выяснили, что вилла в Дубае принадлежит британской компании Regional Property Developments Ltd. (RPDL), которой владеет дочь Шувалова Мария.

Как пишет издание, члены семьи главы ВЭба в течение нескольких лет получали доли в этой фирме и, следовательно, становились владельцами недвижимости. В процессе оформления виллы были задействованы несколько фирм на Британских Виргинских Островах, пишет OCCRP.

Представитель семьи Шуваловых Александр Мачевский заявил, что его клиент планировал использовать иностранные корпоративные средства для упрощения процедуры по оформлению наследства (в России наследуемое имущество не облагается налогом).

«Никто не пытается «скрыть» свои активы, оформляя их на юрлица. Все обязательства по отчетности в отношении этого имущества выполнены», — добавил он. Сам Шувалов не ответил на просьбу об интервью.

Игорь Шувалов работал первым вице-премьером с 2008 года. В мае этого года он возглавил государственную корпорацию «Внешэкономбанк», которая занимается финансированием крупных проектов, направленных на социально-экономическое развитие. OCCRP напоминает, что Шувалову также принадлежит недвижимость в центре Лондона стоимостью около 11,4 млн фунтов стерлингов (более 14,3 млн долларов).