Вице-губернатора Псковской области заподозрили в получении взятки и обнаружили вид на жительство в Эстонии. Обновлено

Против заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова возбудили уголовное дело по подозрению в получении взятки (статья 290 УК РФ), сообщается на сайте Следственного комитета России (СК).

Следователи считают, что в 2013 году директор неназванной строительной компании передал Кузнецову в качестве взятки жилой дом, стоимость которого занизил на 1,5 млн рублей. Взамен, отмечают в СК, Кузнецов помог фирме заключить госконтракт на строительство медучреждения в Псковской области.

В пресс-релизе Следственного комитета уточняется, что во время обысков у Кузнецова нашли ID, выданное властями Эстонии. Этот документ позволял вице-губернатору проживать в зарубежной стране.

О том, что Кузнецов задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) со ссылкой на источники сообщили ТАСС и РБК. При этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников подтверждал, что в отношении Кузнецова проводятся следственные действия.

По информации Интерфакса, обыски также проходили в квартире вице-губернатора. Издание «Псковская губерния», выдвигало версию, что Кузнецов может быть причастен к хищениям при приватизации котельной в деревне Писковичи Псковского района.

Известно, что вице-губернатор отвечал за финансовый блок в администрации Псковской области. Там он начал работать с 2007 года. В 2010 году его назначили на должность председателя Госкомитета Псковской области по тарифам и энергетике.