Обвинение запросило год условного срока для москвича, поднявшего в метро нацгвардейца ради шутки

Гособвинение запросило год условного срока с испытательным сроком на год для жителя Москвы Исляма Малекова, который в метро поднял на руки нацгврадейца ради шутки, сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Как сообщает издание, Малеков свою вину не признал, однако добавил, что сожалеет о совершенных действиях.

Инцидент произошел 6 мая 2018 года на станции метро «Сухаревская». Малеков подошел сзади к дежурившему нацгвардейцу Александру Матвееву, обхватил его за талию, пронес несколько метров и поставил на ноги. Знакомый обвиняемого снимал процесс на видео, которое вскоре попало в интернет и разошлось по соцсетям.

Позднее на Малекова завели уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК). По версии следствия, у него был умысел на применение «неопасного насилия» в отношении нацгвардейца «в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Защита в свою очередь настаивает, что Малеков принял Матвеева за своего друга по фамилии Кузин, который в то время также служил в Нацгвардии. Кузин подтвердил эту информацию на суде и добавил, что Малеков склонен к шуткам.