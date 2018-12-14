В Чувашии арестовали зампреда правительства региона за злоупотребление должностными полномочиями

Ленинский районный суд Чебоксар арестовал на два месяца до 12 февраля министра экономического развития, промышленности и торговли, заместителя председателя правительства Владимира Аврелькина.

Как сообщается на сайте прокуратуры Чувашской республики, против него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло тяжкие последствия).

По версии следствия, Аврелькин использовал свои должностные полномочия в корыстных целях при предоставлении субсидий из республиканского бюджета.

Владимир Аврелькин работал заместителем министра экономического развития в 2012-2013 годах, а в 2013-2016 годах — министром. Позднее его назначили заместителем председателя правительства.