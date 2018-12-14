Генпрокуратура заявила о нарушении Пономаревым правил организации митинга

После проведения дополнительной проверки в Генпрокуратуре заявили, что правозащитник Лев Пономорев нарушил правила организации публичных мероприятий. Об этом говорится на сайте ведомства.

В Генпрокуратуре объяснили, что Пономорев нарушил закон тем, что в своем посте в фейсбуке призвал на мероприятие на Лубянской площади, но оно не было согласовано со столичными властями. Вместо этого столичные власти предложили другой маршрут, о котором Пономарев знал, добавили в ведомстве.

О том, что прокуратура начала проверку обстоятельств ареста и условий содержания правозащитника Льва Пономарева, рассказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«В тот же день начали проверку. Я знаю, что мы говорили с [генпрокурором] Юрием Чайкой в тот же день. Они уже во вторник вечером запросили все документы. Дальше закончат проверку, доложат президенту», — сказал Кириенко.

Правозащитник и директор движения «За права человека»Лев Пономарев была арестован по обвинению в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Вначале суд назначил ему 25 суток ареста, затем наказание снизили до 16 суток.

Как сообщала «Новая», административный протокол на Пономарева составили из-за поста на его странице в фейсбуке с призывом поучаствовать в акции «За наших и ваших детей» в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», которая прошла возле здания ФСБ на Лубянке 28 октября. В тот день в городах России, по данным «ОВД-Инфо», задержали около 60 человек.

Члены общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы рассказали, что Пономарев жаловался на условия содержания в спецприемнике: его поместили в камеру, в которой все семь сокамерников курили. Позднее секретарь ОНК Иван Мельников сообщил, что руководство спецприемника перевело правозащитника в камеру к некурящим.