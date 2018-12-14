Комиссия разрешила снести историческое здание на Большой Никитской в Москве ради жилого комплекса

Московская градостроительная земельная комиссия разрешила снести дом по адресу Большая Никитская, 17, строение 1, исключив его из категории «зона сохраняемого землепользования». Об этом сообщила в фейсбуке муниципальный депутат Пресненского района Елена Ткач.

На его месте могут построить многоэтажный жилой комплекс высотой до 32 метров, который может стать одним из самых высоких домов на Большой Никитской.

Для окончательного утверждения проекта мэрии и застройщику необходимо провести публичные слушания. «По всей вероятности, мэрия намерена их провести во время новогодних праздников, когда москвичи заняты празднованием, а многие отсутствуют в городе», — отметила Ткач.

Дом на Большой Никитской построил купец Булошников в 1830 году. На первом этаже размещались торговые лавки, а второй этаж был жилой. В 1886 году к зданию добавили третий этаж. По словам мундепа, дом имеет статус объекта исторической среды.

Как следует из документов, инициатором сноса здания является компания ООО «Мэйнэстейт», которой владеет 29-летний уроженец Брянской области Андрей Маталыга.

«Медуза» отмечает, что другая принадлежащая ему компания строит элитное жилье на месте городской усадьбы Анны Неклюдовой на Малой Бронной улице. Ее снесли в мае прошлого года, несмотря на протесты местных жителей и муниципальных депутатов.

Как выяснило издание, постоянным партнером Маталыги является его земляк Сергей Мефедов, а также Артем Дюмин, младший брат главы Тульской области Алескея Дюмина, который раньше работал охранником президента России Владимира Путина.