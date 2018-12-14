Число погибших в результате стрельбы в центре Страсбурга достигло четырех человек

Число погибших в результате стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге достигло четырех человек, сообщает Le Monde со ссылкой на прокурора.

Последний пострадавший скончался от полученных травм, его состояние врачами оценивалось как критическое.

По данным издания, ранеными числятся еще 11 человек.

29-летний юноша Шериф Шекат, родившийся и выросший в Страсбурге, вечером 11 декабря в центре города открыл по прохожим огонь из пистолета.

После этого он двое суток скрывался от полиции, поскольку ему удалось уехать на такси, несмотря на выставленное оцепление. Водитель, увозивший Шеката с места преступления, позже вспоминал, что он якобы называл это «местью за моих братьев, умерших в Сирии».

Французская полиция убила Шеката в ходе спецоперации 13 декабря.