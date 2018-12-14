Рязанская прокуратура начала проверку песен «Френдзоны» по заявлению «защитника детей от интернет-угроз»

Прокуратура Советского района Рязани начала проверку песен и клипов группы «Френдзона», у которой на 23 декабря назначен концерт в городе, на соответствие закону «о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», сообщает «7х7».

C соответствующим запросом в прокуратуру обращался руководитель АНО «Центр защиты от интернет-угроз» Владимир Рогов. В начале декабря он рассказывал в разговоре с корреспондентом «Новой», что потребовал у надзорного ведомства проверить возрастную маркировку у их концерта (как это уже делала, к примеру, ярославская прокуратура).

За месяц до концерта он также разместил в группе своей организации во «ВКонтакте» предупреждение для родителей, в котором призвал их не отпускать детей на мероприятие. «РОДИТЕЛИ! ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК РВЕТСЯ НА ЭТОТ КОНЦЕРТ — ЗАПРЕТИТЕ, ПРОВЕДИТЕ БЕСЕДУ <..> Нужно понимать, что группа "Френдзона" — это обложка. Внутри — ЛГБТ-пропаганда. И эта пропаганда для наших детей!» — написал Рогов (авторская пунктуация сохранена).

После того, как в комментариях группы и ему самому стали писать обиженные фанаты «Френдзоны», он стал требовать у них извинений, а на некоторых даже жаловался директорам школ и писал заявления в городскую комиссию по делам несовершеннолетних.

Напомним, группа «Френдзона» была в числе музыкантов, чьи концерты по всей стране были отменены из-за предостережений прокуратуры и рекомендаций местных властей. Так, им пришлось отказаться от выступлений в Вологде, Красноярске, Иванове, Ярославле и Кемерово. 8 декабря в своей группе они сообщили, что запланированные на конец 2018 года концерты отменены, а тур по городам перенесен на весну — в том числе и рязанский концерт.